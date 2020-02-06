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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Помер легендарний актор Кірк Дуглас

У США помер актор Кірк Дуглас, йому було 103 роки. Про те, що трапилося розповів його син Майкл Дуглас.

– Для всього світу мій батько був легендою, актором з золотого століття кінематографу, гуманістом, чия прихильність ідеям справедливості повинна бути прикладом для всіх нас, – сказав Майкл Дуглас.

Він додав, що його батько прожив хороше життя, а залишив після себе фільми, які буде дивитися майбутні покоління.

Кірк Дуглас почав кар’єру після Другої Світової війни, а вже через кілька років був двічі номінований на Оскар – за роль у фільмі Чемпіон і роль у стрічці Злі і красиві.

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Серед його найвідоміших фільмів – Спартак, Сім днів у травні, Чи горить Париж, Круті хлопці, Лють, Жага до життя.

У 1996 році Кірк Дуглас був удостоєний Оскара за 50-річний внесок в кінематограф.

Крім того, Дуглас написав десять романів та мемуарів. Він посідає 17-у сходинку у списку Американського інституту кіномистецтва серед найвизначніших чоловіків-легенд екрану класичного голлівудського кіно.

Раніше Факти ICTV писали, що помер український режисер і письменник Валерій Барановський.

Джерело: The Hollywood Reporter

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