У США помер актор Кірк Дуглас, йому було 103 роки. Про те, що трапилося розповів його син Майкл Дуглас.

Він додав, що його батько прожив хороше життя, а залишив після себе фільми, які буде дивитися майбутні покоління.

Кірк Дуглас почав кар’єру після Другої Світової війни, а вже через кілька років був двічі номінований на Оскар – за роль у фільмі Чемпіон і роль у стрічці Злі і красиві.

Серед його найвідоміших фільмів – Спартак, Сім днів у травні, Чи горить Париж, Круті хлопці, Лють, Жага до життя.

У 1996 році Кірк Дуглас був удостоєний Оскара за 50-річний внесок в кінематограф.

“Dad- I love you so much and I am so proud to be your son.” Read Michael Douglas’ full tribute to his father Kirk Douglas, who died today at age 103: https://t.co/IB6oP7pLlk pic.twitter.com/Q9g2uA5hpT

— The Hollywood Reporter (@THR) February 6, 2020