У США помер актор Кірк Дуглас, йому було 103 роки. Про те, що трапилося розповів його син Майкл Дуглас.
– Для всього світу мій батько був легендою, актором з золотого століття кінематографу, гуманістом, чия прихильність ідеям справедливості повинна бути прикладом для всіх нас, – сказав Майкл Дуглас.
Він додав, що його батько прожив хороше життя, а залишив після себе фільми, які буде дивитися майбутні покоління.
Кірк Дуглас почав кар’єру після Другої Світової війни, а вже через кілька років був двічі номінований на Оскар – за роль у фільмі Чемпіон і роль у стрічці Злі і красиві.
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Серед його найвідоміших фільмів – Спартак, Сім днів у травні, Чи горить Париж, Круті хлопці, Лють, Жага до життя.
У 1996 році Кірк Дуглас був удостоєний Оскара за 50-річний внесок в кінематограф.
“Dad- I love you so much and I am so proud to be your son.” Read Michael Douglas’ full tribute to his father Kirk Douglas, who died today at age 103: https://t.co/IB6oP7pLlk pic.twitter.com/Q9g2uA5hpT
— The Hollywood Reporter (@THR) February 6, 2020
Крім того, Дуглас написав десять романів та мемуарів. Він посідає 17-у сходинку у списку Американського інституту кіномистецтва серед найвизначніших чоловіків-легенд екрану класичного голлівудського кіно.
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