Дуглас Кірк: фільмографія видатного актора

Кірк Дуглас знайменитий американський актор золотої ери Голлівуду. Він був письменником, філантропом та навіть послом доброї волі Держдепартаменту США.
Кірк Дуглас знімався більш ніж в 80 фільмах, серед яких:
- Злі і красиві;
- Жага до життя;
- Стежки слави;
- Чемпіон;
- Сім днів у травні;
- Круті хлопці;
- Лють.
Серед його найбільш відомих робіт – Спартак, який вийшов в 1960 році. Він двічі був номінований на Оскар, але отримав його тільки в 1996 році за видатну кар’єру.
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У той же рік Кірк Дуглас переніс інсульт, від наслідків якого не зовсім оговтався. Після хвороби він уже не зміг зніматися.
Нагадаємо, легендарний актор Кірк Дуглас помер в США на 104 році життя.
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