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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Стежки слави, Чемпіон та Лють: фільмографія Кірка Дугласа

Кірк Дуглас знайменитий американський актор золотої ери Голлівуду. Він був письменником, філантропом та навіть послом доброї волі Держдепартаменту США.

Дуглас Кірк: фільмографія видатного актора

Кірк Дуглас знімався більш ніж в 80 фільмах, серед яких:

  • Злі і красиві;
  • Жага до життя;
  • Стежки слави;
  • Чемпіон;
  • Сім днів у травні;
  • Круті хлопці;
  • Лють.

Серед його найбільш відомих робіт – Спартак, який вийшов в 1960 році. Він двічі був номінований на Оскар, але отримав його тільки в 1996 році за видатну кар’єру.

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У той же рік Кірк Дуглас переніс інсульт, від наслідків якого не зовсім оговтався. Після хвороби він уже не зміг зніматися.

Нагадаємо, легендарний актор Кірк Дуглас помер в США на 104 році життя.

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