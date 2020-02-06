Дуглас Кірк: фільмографія видатного актора

Кірк Дуглас знайменитий американський актор золотої ери Голлівуду. Він був письменником, філантропом та навіть послом доброї волі Держдепартаменту США.

Кірк Дуглас знімався більш ніж в 80 фільмах, серед яких:

Злі і красиві;

Жага до життя;

Стежки слави;

Чемпіон;

Сім днів у травні;

Круті хлопці;

Лють.

Серед його найбільш відомих робіт – Спартак, який вийшов в 1960 році. Він двічі був номінований на Оскар, але отримав його тільки в 1996 році за видатну кар’єру.

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У той же рік Кірк Дуглас переніс інсульт, від наслідків якого не зовсім оговтався. Після хвороби він уже не зміг зніматися.

Нагадаємо, легендарний актор Кірк Дуглас помер в США на 104 році життя.