Відьмак: Кармель Ланіадо зіграє нову героїню у серіалі

У серіалі Відьмак запланували розширення акторського складу.
Актриса Кармель Ланіадо отримала роль дівчинки Вайолет.
Вона встигла знятись із з Робертом Дауні молодшим у новому Докторі Дуліттлі.
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Її персонаж у серіалі буде досить примхливим, однак за цим ховатиметься світлий розум та певна схильність до садизму.
У серії комп’ютерних ігор, як і у творах Анджея Сапковського, автора ідеї серіалу, такої героїні не було.
Поява Вайолет очікується щонайменше у трьох епізодах нового сезону. Прем’єра відбудеться 2021 року.
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Серіал Відьмак – найуспішніша прем’єра на цифровій платформі Netflix.
Раніше Факти ICTV розповідали про те, як пісня із серіалу Відьмак стала відомим мемом кінця 2019 року. Популярною стала фраза із пісні: Відьмаку заплатіть карбованою монетою.
Джерело: Deadline
Фото: carmellaniadoofficial