Відьмак: Кармель Ланіадо зіграє нову героїню у серіалі

У серіалі Відьмак запланували розширення акторського складу.

Актриса Кармель Ланіадо отримала роль дівчинки Вайолет.

Вона встигла знятись із з Робертом Дауні молодшим у новому Докторі Дуліттлі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carmel Laniado (@carmellaniadoofficial) 24 Янв 2020 в 11:24 PST

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Її персонаж у серіалі буде досить примхливим, однак за цим ховатиметься світлий розум та певна схильність до садизму.

У серії комп’ютерних ігор, як і у творах Анджея Сапковського, автора ідеї серіалу, такої героїні не було.

Поява Вайолет очікується щонайменше у трьох епізодах нового сезону. Прем’єра відбудеться 2021 року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Bring it on💜🧙‍♀️🧪⚔️ Публикация от Carmel Laniado (@carmellaniadoofficial) 5 Фев 2020 в 10:30 PST

Серіал Відьмак – найуспішніша прем’єра на цифровій платформі Netflix.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як пісня із серіалу Відьмак стала відомим мемом кінця 2019 року. Популярною стала фраза із пісні: Відьмаку заплатіть карбованою монетою.

Джерело: Deadline

Фото: carmellaniadoofficial