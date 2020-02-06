Я навіть не займалася цим питанням: Успенська розповіла про пенсію

66-річна співачка Любловь Успенська розповіла, що ніколи не отримувала допомогу від держави.

– Ви знаєте, я не пенсіонер. Я працюю. Я хочу багато працювати, щоб ні від кого не залежати. Я навіть не займалася цим питанням. У мене в голові не пенсія, а інші зараз проблеми, – сказала вона.

Нещодавно Успенська опинилася в передінсультному стані. Під час однієї з передач дочка співачки звинуватила матір у знущаннях і фізичному насильстві. Це стало ударом для Успенської.

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– Складно це якось коментувати. Говорити про те, що все одразу прийшло в норму теж не буду – це було б брехнею. Просто хочу подякувати всім, хто був поруч, підтримував і допомагав розставити все по своїх місцях, – сказала співачка в ефірі передачі Андрія Малахова.

Пізніше дочка вибачилася перед Успенською за свої слова.

У конфліктах з дочкою Успенська звинуватила екс-чоловіка Олександра Плаксіна. Співачка нагадала, що дочка після серйозного падіння пережила кілька операцій, була в депресії і лікувалася в психіатричних клініках.

Раніше Факти ICTV писали, що Успенську зняли з рейсу Москва-Омськ через влаштований нею скандал на борту літака. Співачка спровокувала сутичку з екіпажем, тому що стюардеса не дозволила їй взяти з собою собаку.

Джерело: Teleprogramma.pro