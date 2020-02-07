8 лютого відбудеться перший півфінал відбору на Євробачення 2020. Початок прямої трансляції о 19.00.

Дивитися відбір на Євробачення 2020 можна на телеканалі СТБ і UA: Перший. Відзначимо, що на сайті Факти ICTV також можна буде подивитися трансляцію відбору на Євробачення 2020.

У першому півфіналі національного відбору на Євробачення виступлять вісім учасників у такому порядку: [О], Jerry Heil, Катя Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO і Assol.

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Виступ учасників на каналі СТБ дивитися і вибирати пісню разом з журі будуть глядачі.

До складу журі національного відбору на Євробачення 2020 увійшли Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Також дивіться повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2020. Україну представить хтось із 16 претендентів, проте, учасники спершу повинні пройти два півфінали і фінал.