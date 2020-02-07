GIO - що відомо про учасника нацвідбору на Євробачення 2020

Співак GIO став учасником нацвідбору на Євробачення 2020 року, а змагатися він буде з композицією Feeling so Lost.

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Однак представники артиста зазначили, що опублікована в інтернеті версія композиції не є остаточною. Над треком досі працюють у студії.

GIO – Feeling so Lost

Біографія GIO

GIO – молодий музикант, автор і композитор, який виступає в жанрі pop-music.

Раніше співак брав участь у шоу Х-Фактор і співав з оркестром Lords of The Sound, що ще більше надихнуло GIО розвиватися в сольному напрямку.

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– Музика – це моє життя й я мрію допомагати та надихати людей, ділитися з ними найпотаємнішим – моїми піснями. Головне послання моєї творчості – світом керує кохання, щирість і душа, – зазначив GIO.

Всі пісні, які пише GIO – це реальні історії та почуття, які він пережив.

Восени 2019 року GIO представив свій перший англомовний сингл Feeling so Lost.

Також 14 листопада співак успішно провів свій перший сольний концерт в Bel Etage Music Hall, де музикант представив 12 авторських пісень.

Зараз GIO активно працює над записом свого першого альбому і підготовкою до національного відбору.

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