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Факти / Шоу-бізнес / Музика

KRUTЬ – що відомо про учасницю нацвідбору на Євробачення 2020

Співачка KRUTЬ пройшла у півфінал національного відбору на Євробачення 2020.

Марина Круть

Біографія KRUTЬ

Марина Круть народилася 21 лютого 1996 року у Хмельницькому в сімʼї робітників. Закінчила Хмельницьку дитячу школу мистецтв за класом бандура.

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Далі продовжила навчання у Хмельницькому музичному коледжі ім. І. Заремби. За роки навчання стала переможцем та лауреатом численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Після закінчення навчання у 2016 році Марина розпочала свою сольну кар’єру.

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Також дівчина була учасницею восьмого сезону Х-Фактора. Сольний проект Марини, для якого вона самостійно пише пісні, називається KRUTЬ. Співачка характеризує свій стиль як інді-соул зі звучанням бандури.

У 2018 році KRUTЬ випустила дебютний альбом ARCHE, а у 2019-му на світ з’явився ЕР Albino.

Раніше Факти ICTV писали, що у Роттердамі відбулася церемонія жеребкування півфіналів конкурсу Євробачення-2020. Україна виступить у другій половині першого півфіналу, який пройде 12 травня.

Фото: bandura_krut

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