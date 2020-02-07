7 лютого Макс Барських випустив новинку під назвою Лей, не жалей.

Останній свій кліп Берега артист випустив ще півтора роки тому.

– Моя нова робота – це виклик будням, маніфест проти чужих критичних суджень. Кожен з нас унікальний, у кожному з нас ховається яскравий і неповторний світ.

Не бійтеся його показувати і тоді ваші будні перетворяться в п’ятницю, де кожен з вас – найяскравіша зірка, – так прокоментував прем’єру музикант.