PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Лей, не жалей: Макс Барських влаштував вечірку 80-х у новому кліпі

7 лютого Макс Барських випустив новинку під назвою Лей, не жалей.

Останній свій кліп Берега артист випустив ще півтора роки тому.

– Моя нова робота – це виклик будням, маніфест проти чужих критичних суджень. Кожен з нас унікальний, у кожному з нас ховається яскравий і неповторний світ.

Не бійтеся його показувати і тоді ваші будні перетворяться в п’ятницю, де кожен з вас – найяскравіша зірка, – так прокоментував прем’єру музикант.

Читайте: Лобода показала підтягнуту фігуру в золотому бікіні

Режисером музичного відео став Алан Бадоєв. З Барських вони співпрацюють більш ніж 10 років.

У кліпі поєднано кіноцитати із культових фільмів та графіка ексцентричних блокбастерів 90-х, що надихали артиста із самого дитинства.

На зйомки відеороботи знадобилось 40 годин та 40 акторів. Бюджет кліпу склав $180 тис.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що незабаром стартує велике турне Макса Барських Nezemnaya world tour 2020.

Відео: Max Barskih

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка