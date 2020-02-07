7 лютого Макс Барських випустив новинку під назвою Лей, не жалей.
Останній свій кліп Берега артист випустив ще півтора роки тому.
– Моя нова робота – це виклик будням, маніфест проти чужих критичних суджень. Кожен з нас унікальний, у кожному з нас ховається яскравий і неповторний світ.
Не бійтеся його показувати і тоді ваші будні перетворяться в п’ятницю, де кожен з вас – найяскравіша зірка, – так прокоментував прем’єру музикант.
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Режисером музичного відео став Алан Бадоєв. З Барських вони співпрацюють більш ніж 10 років.
У кліпі поєднано кіноцитати із культових фільмів та графіка ексцентричних блокбастерів 90-х, що надихали артиста із самого дитинства.
На зйомки відеороботи знадобилось 40 годин та 40 акторів. Бюджет кліпу склав $180 тис.
Нещодавно Факти ICTV розповідали, що незабаром стартує велике турне Макса Барських Nezemnaya world tour 2020.
Відео: Max Barskih