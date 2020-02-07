Національний відбір на Євробачення 2020 стане першою головною подією для України у музичному році.

Організатори уже оголосили склад конкурсантів та журі, а учасники почали представляти свої роботи, з якими планують підкорювати сцену Євробачення у Роттердамі.

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Календар національного відбору на Євробачення 2020 в Україні:

перший півфінал – 8 лютого;

другий півфінал – 15 лютого;

фінал – 22 лютого.

Музичний продюсер – Руслан Квінта, креативний продюсер – Наталя Франчук, ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

У лютому місце за суддівським столом займуть народна артистка України Тіна Кароль, народний артист Андрій Данилко та продюсер Віталій Дроздов.

Учасники нацвідбору

Гурт [О] – інді-поп гурт, володарі премії Хіт року за версією KissFM, часті гості на різноманітних фестивалях, зокрема Koktebel Jazz Fest, Білі ночі, Atlas Weekend.

KHAYAT – український співак та композитор, виступає в жанрі фольктроніка. До слова, артист уже змагався на нацвідборі у 2019 році.

Assol – артистка, кар’єра якої стартувала ще в дитинстві.

CLOUDLESS – бойбенд, який став популярним після саундтреку Між світами для одного з відомих серіалів.

GARNA – сольний проект співачки Альони Левашевої, яка самостійно пише пісні, а також виступає з Prime Orchestra.

Katya Chilly – відома українська співачка, музикант та композитор. Катерина встигла записати п’ять сольних альбомів та дати понад 40 сольних концертів у Великобританії.

FO SHO – афро-український хіп-хоп проект, створений на початку 2019 року сестрами Бетті, Міріям і Сіона Ендале. Дівчата міксують треп та хіп-хоп.

David Axelrod – відомий український співак, музикант і композитор.

Олександр Порядинський – співак і композитор, переможець шоу Х-Фактор.

TVORCHI – молоді музиканти з Тернополя, які створюють музику, що слухає весь світ.

GIO – музикант, який працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник Х-Фактора. Також він виступав з оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil – українська співачка, авторка й композитор. Її Охрана, отмєна став ледь не головним хітом 2019 року, набравши 14 млн переглядів на YouTube та утримуючи лідерські позиції в iTunes.

KRUTЬ – співачка та бандуристка Марина Круть. У своїй творчості дівчина поєднує електронний саунд і старовинний інструмент.

Еліна Іващенко – українська співачка, переможниця шоу Х-Фактора, радіоведуча, викладач вокалу.

Go-A – гурт, який у своїй творчості поєднав український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – колаборація гурту MOONZOO, яка працює в стилі Sad Dance та американського репера F.M.F. Sure.

Пісні учасників нацвідбору (слухати плейлист онлайн)

Порядок виступів конкурсантів

8 лютого:

Гурт [О] Jerry Heil Katya Chilly KRUTЬ Go-A CLOUDLESS GIO Assol

15 лютого:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Еліна Іващенко Олександр Порядинський GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Нагадаємо, у Роттердамі відбулася церемонія жеребкування півфіналів конкурсу Євробачення-2020. Україна виступить у другій половині першого півфіналу, який пройде 12 травня.

Фото: eurovision