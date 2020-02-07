Намагалися обдурити прикордонників: 6 російським акторам заборонили в’їзд в Україну

Російським акторам, які намагалися обманом потрапити в Україну, заборонили в’їзд на 10 років.

– Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону попередньо встановили, що іноземці є учасниками ліричної комедії та згідно запевнень щодо них немає підстав для недопущення у гастрольних заходах, – йдеться у повідомленні.

Пізніше з’ясувалося, що актори незаконно відвідували тимчасово окуповану територію Криму, де брали участь у зйомках фільму.

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Прикордонники відмовили їм у в’їзді в Україну і проставили заборону терміном на три роки.

Ще двоє іноземців з цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну, за що їх також не пропустили через кордон. Решта росіян відмовилися їхати в Україну і їх повернули в Молдову.

Через кілька годин ця група росіян знову з’явилася на українському кордоні.

– Цього разу вони обрали інший пункт пропуску, ймовірно сподіваючись, що їм все ж вдасться потрапити в нашу країну. Окремі іноземці чітко розуміли про наявність у них заборони на в’їзд, – йдеться в повідомленні.

Двом акторам виписали штраф і продовжили термін заборони до 10 років. Серед акторів Ігор Ліванов, Олена Корикова та Павло Баршак.

Іншим чотирьом громадянам Росії проставлено заборону в’їзду в Україну строком на три роки.

Нагадаємо, 9 січня російський блогер Олександра Мітрошина повідомила, що їй на три роки заборонили в’їзд в Україну. За її словами, заборона пов’язана з незаконним відвідуванням анексованого Росією Криму.