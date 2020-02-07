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Слідом за Еністон: зірка Друзів Меттью Перрі завів сторінку в Instagram

Американський актор Меттью Перрі потішив своїх шанувальників появою у мережі Instagram.

Профіль Перрі порожній: опублікованих фото поки немає. За декілька годин на його сторінку підписалось майже 2 млн користувачів.

Меттью Перрі завів сторінку в Instagram (Інстаграм)

Поряд з головним фото, на якому актор лежить зі смайликом у руках, стоїть блакитна галочка, що підтрверджує офіційні профілі.

На Меттью Перрі уже встигли підписатися усі “друзі” з іменитого серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер та Метт Леблан.

 

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Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

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Першою помітила профіль Перрі актриса Ліза Кудроу, яка у Друзях зіграла Фібі. Вона опублікувала та мило підписала їх спільне фото.

 

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Finally!!! Yay!! Can’t believe my eyes MY EYES Welcome to Instagram @mattyperry4 #friendsforlife

Публикация от Lisa Kudrow (@lisakudrow)

– Нарешті! Я не вірю своїм очам! Ласкаво просимо в Instagram, Меттью Перрі. Друзі на все життя.

Кортні Кокс (Моніка) та Дженніфер Еністон (Рейчел) встигли залишити коментарі під постом Лізи.

Меттью Перрі завів сторінку в Instagram (Інстаграм)

Кокс привітала Меттью із реєстрацією, а Еністон пожартувала над актором словами:

– Вау, Метті! Ти не міг почекати ще довше?

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Дженніфер Еністон неочікувано завела профіль в Instagram і поділилася селфі з усіма акторами серіалу Друзі.

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