Меттью Перрі завів сторінку в Instagram (Інстаграм)

Американський актор Меттью Перрі потішив своїх шанувальників появою у мережі Instagram.
Профіль Перрі порожній: опублікованих фото поки немає. За декілька годин на його сторінку підписалось майже 2 млн користувачів.
Поряд з головним фото, на якому актор лежить зі смайликом у руках, стоїть блакитна галочка, що підтрверджує офіційні профілі.
На Меттью Перрі уже встигли підписатися усі “друзі” з іменитого серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер та Метт Леблан.
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Першою помітила профіль Перрі актриса Ліза Кудроу, яка у Друзях зіграла Фібі. Вона опублікувала та мило підписала їх спільне фото.
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Finally!!! Yay!! Can’t believe my eyes MY EYES Welcome to Instagram @mattyperry4 #friendsforlife
– Нарешті! Я не вірю своїм очам! Ласкаво просимо в Instagram, Меттью Перрі. Друзі на все життя.
Кортні Кокс (Моніка) та Дженніфер Еністон (Рейчел) встигли залишити коментарі під постом Лізи.
Кокс привітала Меттью із реєстрацією, а Еністон пожартувала над актором словами:
– Вау, Метті! Ти не міг почекати ще довше?
Раніше Факти ICTV повідомляли, що Дженніфер Еністон неочікувано завела профіль в Instagram і поділилася селфі з усіма акторами серіалу Друзі.