Меттью Перрі завів сторінку в Instagram (Інстаграм)

Американський актор Меттью Перрі потішив своїх шанувальників появою у мережі Instagram.

Профіль Перрі порожній: опублікованих фото поки немає. За декілька годин на його сторінку підписалось майже 2 млн користувачів.

Поряд з головним фото, на якому актор лежить зі смайликом у руках, стоїть блакитна галочка, що підтрверджує офіційні профілі.

На Меттью Перрі уже встигли підписатися усі “друзі” з іменитого серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер та Метт Леблан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 23 Янв 2020 в 3:55 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 15 Окт 2019 в 6:03 PDT

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Першою помітила профіль Перрі актриса Ліза Кудроу, яка у Друзях зіграла Фібі. Вона опублікувала та мило підписала їх спільне фото.

– Нарешті! Я не вірю своїм очам! Ласкаво просимо в Instagram, Меттью Перрі. Друзі на все життя.

Кортні Кокс (Моніка) та Дженніфер Еністон (Рейчел) встигли залишити коментарі під постом Лізи.

Кокс привітала Меттью із реєстрацією, а Еністон пожартувала над актором словами:

– Вау, Метті! Ти не міг почекати ще довше?

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Дженніфер Еністон неочікувано завела профіль в Instagram і поділилася селфі з усіма акторами серіалу Друзі.