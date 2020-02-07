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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Список учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Оголошено список учасників національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2020.

До слова, деякі з конкурсантів брали участь у талант-шоу, зокрема Еліна Іващенко та Олександр Порядинський, який переміг на Х-Факторі.

Деякі імена українці почули вперше, проте одразу впізнали автора хіта Охрана отмєна Jerry Heil.

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Україну на Євробаченні 2020 представить хтось із 16 претендентів, артисти спочатку повинні пройти два півфінали та фінал. Визначати переможця буде глядацьке голосування, а також оцінки професійного журі.

Повний список учасників нацвідбору на Євробачення:

  1. Assol
  2. Cloudless
  3. Fo Sho
  4. Garna
  5. GIO
  6. Go-A
  7. Jerry Heil
  8. MoonZoo
  9. TVORCHI
  10. Олександр Порядинський
  11. Гурт О
  12. Девід Аксельрод
  13. Катя Чилі
  14. Марина Круть
  15. Еліна Іващенко
  16. KHAYAT

Проте поки невідомо, у якому порядку виступатимуть конкурсанти. Про це організатори конкурсу повідомлять пізніше за результатами жеребкування.

22 січня відбудеться жеребкування, за результатами якого визначиться порядок виступів у першому та другому півфіналах.

Варто зазначили, що відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

Раніше Факти ICTV писали, що стартував продаж квитків на півфінали Національного відбору на Євробачення 2020, які відбудуться 8 та 15 лютого 2020 року.

Фото: Інформатор

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