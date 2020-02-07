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Таїсія Повалій опублікувала фото в масці і на інвалідному візку

Співачка Таїсія Повалій спантеличила шанувальників, опублікував фотографію, на якій сидить в інвалідному візку.

Можна побачити, що на обличчі у Повалій медична маска, а в руках вона тримає аркуш паперу.

– Спочатку в будинку обурилася кавоварка, просто потекла і перестала варити каву! Зібрали, поставили Ігорю в машину, домовилися з майстром! Все, думаю, треба техогляд кавоварки, час. Але, яким було моє здивування, коли ворота гаража не відчинилися і Ігор не зміг виїхати з дому! Гаражні ворота хочуть оновлень! О Боги, і тут моя нога! Минуле хапає мене за ноги , – підписала світлину співачка.

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Повалій не пояснила, що саме з нею сталося.

Фанати співачки сподіваються, що із нею все гаразд і вона одужає найближчим часом.

 

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

До слова, українська співачка Настя Каменських станцювала під свій трек Miami.

Фото: Tpovaliy official

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