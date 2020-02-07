Євробачення 2020 стартує за півроку, а національні відбори на конкурс саме у розпалі, зокрема й в Україні.

Півфінали нацвідбору проходитимуть 8 та 15 лютого, а фінал – 22 лютого.

За право представляти Україну на Євробаченні будуть змагатися 16 конкурсантів.

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Факти ICTV створили голосування, щоб дізнатися попередні симпатії українців до учасників нацвідбору.

Раніше Факти ICTV писали, що відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.