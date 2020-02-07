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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Жалі: Джамала і Alyona Alyona презентували пісню і кліп

Українські співачки Джамала та Alyona Alyona презентували кліп на пісню Жалі. Текст пісні писала Джамала, а музику Тетяна Милимко, Джамала, Alyona Alyona, Володимир Макаровський.

Джамала у своєму Instagram написала, що це пісня про жалі. За її словами, всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які вона читала, починаються з думки про те, що потрібно не шкодувати про минуле, а рухатися вперед, адже жалі тягнуть тебе назад.

Співачка зазначає, що важливо не зациклюватися на невдачах, бо перемагає той, хто ніколи не здається.

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Джамала також повідомила, що запросила для спільного виконання Alyona Alyona , бо їй не вистачало у композиції хіп-хоп частини.

До слова, це вже не перша робота співачок. У грудні минулого року вони випустили спільний кліп на пісню Забирай.

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