Послухай сестро і брате,

Для печалі нема причин.

Щоб високо літати

Треба набрати розгін.

Бо це твій шлях

Це твоя дорога

Не помиляється той , хто нічого не робить.

В усіх буває, накриває

Та робить нас сильнішими те, що не вбиває.

Послухай сестро і брате,

Для печалі нема причин.

Щоб високо літати

Треба набрати розгін.

Бо це твій шлях

Це твоя дорога

Не помиляється той, хто нічого не робить.

В усіх буває, накриває

Та робить нас сильнішими те, що не вбиває.