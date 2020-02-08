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До ротації готові: чим запам’ятався виступ Cloudless на відборі на Євробачення 2020

У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 виступив гурт Cloudless.

Колектив заспівав пісню Drown Me Down. Якщо вокаліст гурту встиг заполонити всю сцену, то інші учасники колективу були більш спокійними.

ЧитайтеПерший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Член журі Віталій Дроздов зазначив, що їхня пісня дуже форматна і він вже готовий взяти її в ротацію до себе на радіо.

Раніше Факти ICTV публікували повный список конкурсантів, які пройшли в півфінали національного відбору на Євробачення.

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