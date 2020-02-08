У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 виступив гурт Cloudless.
Колектив заспівав пісню Drown Me Down. Якщо вокаліст гурту встиг заполонити всю сцену, то інші учасники колективу були більш спокійними.
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Член журі Віталій Дроздов зазначив, що їхня пісня дуже форматна і він вже готовий взяти її в ротацію до себе на радіо.
Раніше Факти ICTV публікували повный список конкурсантів, які пройшли в півфінали національного відбору на Євробачення.
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