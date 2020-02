Drown Me Down Втопи мене

Oh dear people what’s up with your egos?

Need another lie to do a sacrifice?

We’re all equal that’s some funny sitcom

If heaven will divide your gold won’t let you fly Дорогі люди, що з вашим его?

Вам потрібна ще одна брехня щоб принести жертву?

Ми всі рівні – яка іронія!

Все одно коли небо буде ділити ваше золото не дозволить вам піднятись.

Whoo-ohh, look at me now

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Whoo-ohh, but i’m still around

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down Вуу-ууу Подивіться на мене зараз

Вони хочуть відвезти мене до ріки

Хочуть втопити мене

Вуу-ууу Але я ще тут

Вони хочуть відвезти мене до ріки

Хочуть втопити мене

Давай, давай – незможеш потягнути мене вниз

Давай, давай – не зможеш потягнути мене вниз

Давай, давай – не зможеш потягнути мене вниз

Вони хочуть відвезти мене до ріки

Хочуть втопити мене

Oh no, what’s going on?

You don’t like me in a crown

Would you like me in the ground,

Cross in hands and face calmed down?

Oh Lord, why they’re so cold?

They just wanna push that sword

They all want me in the ground

Cross in hands and face calmed down

Oh no, i don’t like them and no, i don’t hate them

I just want them let me go

Let me breathe don’t touch my soul

Oh no, i don’t want them and no, didn’t call them

Can you please let me go?

Let me breathe don’t eat my soul О ні, що сталося?

Вам не подобається моя корона?

Ви б краще хотіли бачити мене в землі

З хрестом в руках та зі спокійним обличчям

О Боже, чому вони такі бездушні?

Вони просто хочуть добити мене

Вони всі хочуть бачити мене в землі

З хрестом в руках та зі спокійним обличчям

О ні, вони мені не подобаються

Та – ні, я їх не ненавиджу

Я просто хочу, щоб вони відпустили мене

Дозвольте мені дихати, не чіпайте мою душу

О ні, я не хочу до них, та ні – я їх не кликав

Може просто відпустите мене?

Дозвольте мені дихати, не їжте мою душу

Whoo-ohh, look at me now

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Whoo-ohh, but i’m still around

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down Вуу-ууу Подивіться на мене зараз

Вони хочуть відвезти мене до ріки

Хочуть втопити мене

Вуу-ууу Але я ще тут

Вони хочуть відвезти мене до ріки

Хочуть втопити мене