GIO випустив авторську пісню, з якою виступить на відборі на Євробачення 2020.

У першому півфіналі, який відбудеться 8 лютого, співак виступить під номером 7.

– У пісні Feeling so Lost є сенс і меседж, який я дуже хочу донести людям. Це меседж в тому , що всі ми іноді відчуваємо себе загубленим, з тих чи інших обставин. Але не потрібно боятися цього, не потрібно боятися любити, навіть якщо вам не відповідають взаємністю і роблять вам боляче. Потрібно любити оточуючих і найголовніше робити це щиро і тоді навколо настане мир і взаєморозуміння. Саме тому я вирішив брати участь у нацвідборі з цією піснею, щоб поділиться моєю історією і любов’ю з мільйонами українців, і сподіваюсь і з усім світом, – сказав співак.

Про що співає GIO в пісні Feeling so Lost, дізналися Факти ICTV.

Текст та переклад пісні Feeling so Lost – GIO

Feeling so Lost

I remember that moment we met in a library

That second I knew that you are my destiny

You were so cute, too beautiful too

Guy like me wasn’t that good for you

And every second breathtake from that day I wanted to

Make you the happiest girl in the world

But you pushed me away, you were afraid

But somewhere inside you just want me to stay

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

By how many friends I’ve been told just to give it up

You better find someone else

But I was afraid to make a mistake

What if I’ll never love someone again

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost

Why you feeling so lost

Why you feeling so lost

So lost

I remember that moment we met in the library

That second I knew that you are my destiny

You were so cute, too beautiful too,

Guy like me wasn’t that good for you

But why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost

Відчуття загубленності

Я пам’ятаю ту мить, коли ми зустрілися з тобою в бібліотеці

Тоді я і зрозумів, що ти моя доля

Але ти була така мила і красива,

що хлопець на кшталт мене був тебе не гідний

І з кожним другим подихом з того дня я хотів

Зробити тебе найщасливішою дівчиною на світі

Але ти мене відштовхнула, ти була налякана

Але десь всередині ти просто хотіла, щоб я залишився

Чому ти відчуваєш себе такою загубленою, я не розумію

Я той, кому ти можеш довіряти всі свої страхи та жаль

Чому ти відчуваєш себе такою загубленою, я не розумію

Я той, кому ти можеш довіряти всі свої страхи та жаль

Скільки друзів мені говорили, просто забудь її

Тобі краще знайти іншу

Але я боявся помилитися

Що якщо я більше ніколи не полюблю

Чому ти відчуваєш себе такою загубленою, я не розумію

Я той, кому ти можеш довіряти всі свої страхи та жаль

Чому ти відчуваєш себе такою загубленою, я не розумію

Я той, кому ти можеш довіряти всі свої страхи та жаль

Чому ти відчуваєш себе такою загубленою

Чому ти відчуваєш себе такою загубленою

Чому ти відчуваєш себе такою загубленою

такою загубленою

Я пам’ятаю ту мить, коли ми зустрілися з тобою в бібліотеці

Тоді я і зрозумів, що ти моя доля

Але ти була така мила і красива,

що хлопець на кшталт мене був тебе не гідний

Але чому ти відчуваєш себе такою загубленою, я не розумію

Я той, кому ти можеш довіряти всі свої страхи та жаль

Чому ти відчуваєш себе такою загубленою

У складі журі цьогорічного відбору – Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

А тим часом Факти ICTV запустили голосування, аби дізнатися, кого з учасників наші читачі хочуть відправити на Євробачення 2020 від України.

Фото: СТБ