Під третім номером у першому півфіналі національного відбору на Євробачення виступила Катя Chilly.

Разом з українською співачкою на сцені виступив амазонський шаман, які, за його словами, запросив духів у зал.

Судді у своїх коментарях зійшлися на тому, що виступ був бездоганний, проте не зовсім підходить під формат Євробачення.

Читайте: Перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

До слова, співачка розповіла, що пісня присвячена жіночому органу матці, з якої, за її словами, все починається.

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам.