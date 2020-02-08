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Факти / Шоу-бізнес / Музика

На сцені були духи: виступ Каті Chilly з шаманом на відборі на Євробачення 2020

Під третім номером у першому півфіналі національного відбору на Євробачення виступила Катя Chilly.

Разом з українською співачкою на сцені виступив амазонський шаман, які, за його словами, запросив духів у зал.

Судді у своїх коментарях зійшлися на тому, що виступ був бездоганний, проте не зовсім підходить під формат Євробачення.

Читайте: Перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

До слова, співачка розповіла, що пісня присвячена жіночому органу матці, з якої, за її словами, все починається.

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам.

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