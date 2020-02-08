У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 виступив співак Gio c авторською піснею Feeling So Lost, яка присвячена його нещасливому коханню.
Однак думка суддів і ведучого Сергія Притули розділилися з приводу треку.
Найбільше критики Gio довелося вислухати від Андрія Данилка.
– Що ви очікуєте від свого виступу? Ви правда хочете представити Україну з такою піснею? Це стандартно. Звучить як фонова пісня в машину – відмінно, але я говорю виключно про конкурс Євробачення, – заявив Данилко.
Сергій Притула заступився за учасника і зазначив, що в минулому році перемогла лірична пісня.
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Данилко додав, що перемогу представника Нідерландів стала для нього загадкою, а зараз він ту композицію навіть наспівати не може, тому що не пам’ятає.
Раніше Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення.