У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 виступив співак Gio c авторською піснею Feeling So Lost, яка присвячена його нещасливому коханню.

Однак думка суддів і ведучого Сергія Притули розділилися з приводу треку.

Найбільше критики Gio довелося вислухати від Андрія Данилка.

– Що ви очікуєте від свого виступу? Ви правда хочете представити Україну з такою піснею? Це стандартно. Звучить як фонова пісня в машину – відмінно, але я говорю виключно про конкурс Євробачення, – заявив Данилко.

Сергій Притула заступився за учасника і зазначив, що в минулому році перемогла лірична пісня.

Читайте: Перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Данилко додав, що перемогу представника Нідерландів стала для нього загадкою, а зараз він ту композицію навіть наспівати не може, тому що не пам’ятає.

Раніше Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення.