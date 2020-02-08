PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020

У Києві відгримів перший півфінал національного відбору на Євробачення 2020. Згідно з правилами конкурсу, у фінал пройшли три конкурсанта, які набрали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів та оцінок суддів.

З першого та другого півфіналу обирають по три учасники, які проходять у фінал конкурсу.

Читайте: Відбір на Євробачення 2020: хто повинен представляти Україну (ГОЛОСУВАННЯ)

Хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2020:

KRUTЬ

Jerry Heil

Go-A

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка