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Катя Chilly не пройшла у фінал відбору на Євробачення 2020

Катя Chilly не пройшла у фінал відбору на Євробачення 2020 за результатами першого півфіналу.

Співачка виступила під третім номером і своїм виступом наробила чимало шуму в соцмережах.

За результатами першого півфіналу відбору на Євробачення 2020 Катя Chilly набрала 7 балів.

Читайте: Наркоманія? Реакція мережі на виступ Каті Chilly на відборі на Євробачення

Так, Катя Chilly отримала від суддів чотири бали, а від глядачів – всього три.

Катя Chilly не пройшла у фінал відбору на Євробачення 2020

Раніше Факти ICTV публікували повне відео виступу Каті Chilly в першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2020.

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