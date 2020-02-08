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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Клавіші вибухали – Melovin запалив на відборі на Євробачення 2020

У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020, як запрошений гість, виступив Melovin, який представляв Україну на конкурсі у 2018 році.

Артист виконав пісню зі свого нового альбому Oh, No!

Одним з найяскравіших вражень стали екстравагантні клавіші, які в руках Melovin вибухнули салютом.

Читайте: Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020

До речі, меловінатори (так себе називає фан-клуб співака) також були в залі та прийшли з плакатами та гучними вигуками.

Раніше Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення.

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