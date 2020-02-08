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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Наркоманія? Реакція мережі на виступ Каті Chilly на відборі на Євробачення

У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 під третім номером виступила Катя Chilly.

На сцені з нею з’явився амазонський шаман, який, за його словами, викликав духів.

Також виступ супроводжував типовий спів для Chilly та пронизливий бек-вокал.

У мережі думки щодо номера розділилися на кілька таборів. Хтось пише, що виступ результат вживання заборонених речовин, а хтось возвеличує співачку, як видатну українську артистку.

ЧитайтеПерший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Проте більшість користувачів все ж зайшли консенсус та вважають, що виступ сильний, проте не підходить під формат Євробачення.

Наркоманія? Реакція мережі на виступ Каті Chilly на відборі на Євробачення / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам.

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