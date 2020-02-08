У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 виступила співачка Assol.
Артистка заявила, що музика здатна змінити світ навколо нас, якщо кожен буде дотримуватися простих правил.
Вона своєї піснею вважає за потрібне донести до людей важливість збереження екології.
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За словами Віталія Дроздова виступ Assol не на стільки переконливий, аби бути у фіналі. Андрія Данилка також композиція не вразила, а Тіні Кароль не вистачило переконливості, маніфесту.
Раніше Факти ICTV публікували повний список конкурсантів, які пройшли в півфінали національного відбору на Євробачення.
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