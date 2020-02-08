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Не для фіналу: виступ Assol розкритикували на відборі на Євробачення 2020

У першому півфіналі національного відбору на Євробачення 2020 виступила співачка Assol.

Артистка заявила, що музика здатна змінити світ навколо нас, якщо кожен буде дотримуватися простих правил.

Вона своєї піснею вважає за потрібне донести до людей важливість збереження екології.

ЧитайтеПерший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

За словами Віталія Дроздова виступ Assol не на стільки переконливий, аби бути у фіналі. Андрія Данилка також композиція не вразила, а Тіні Кароль не вистачило переконливості, маніфесту.

Раніше Факти ICTV публікували повний список конкурсантів, які пройшли в півфінали національного відбору на Євробачення.

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