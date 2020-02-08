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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Перший півфінал національного відбору на Євробачення 2020 проходить 8 лютого в Києві. Початок трансляції о 19.00.

На цьому етапі вісім конкурсантів презентують свої композиції, а також номери, з яким буду боротися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі (Нідерланди).

ЧитайтеПісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Телевізійну трансляцію проводять телеканали СТБ та UA:Суспільне, а онлайн її можна дивитися на Фактах ICTV.

Відеотрансляція першого півфіналу національного відбору на Євробачення 2020:

Список учасників першого півфіналу:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. Krutь
  5. Go-A
  6. Cloudless
  7. Gio
  8. Assol

Раніше Факти ICTV публікували повный список конкурсантів, які пройшли в півфінали національного відбору на Євробачення.

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