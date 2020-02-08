Результати відбору на Євробачення 2020 Україна (1 півфінал)

В Україні пройшов перший півфінал національного відбору на Євробачення 2020. Згідно з правилами конкурсу, спочатку свої оцінки учасникам поставили члени журі, а потім голосували глядачі.
Читайте: Відбір на Євробачення 2020: хто повинен представляти Україну (ГОЛОСУВАННЯ)
За результатами оцінок журі у трійку лідерів потрапили Jerry Heil, KRUTЬ, Go-A.
|№
|Учасник
| Журі
|Глядачі
|Всього
|1
|Гурт [О]
|3
|2
|5
|2
|Jerry Heil
|7
|6
|13
|3
|Katya Chilly
|4
|3
|7
|4
|KRUTЬ
|8
|8
|16
|5
|Go-A
|6
|7
|13
|6
|CLOUDLESS
|5
|5
|10
|7
|GIO
|2
|4
|6
|8
|Assol
|1
|1
|2
Раніше Факти ICTV публыкували все, що відомо про національний відбір на Євробачення 2020 в Україні.
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