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Результати першого півфіналу відбору на Євробачення 2020

В Україні пройшов перший півфінал національного відбору на Євробачення 2020. Згідно з правилами конкурсу, спочатку свої оцінки учасникам поставили члени журі, а потім голосували глядачі.

Читайте: Відбір на Євробачення 2020: хто повинен представляти Україну (ГОЛОСУВАННЯ)

За результатами оцінок журі у трійку лідерів потрапили Jerry Heil, KRUTЬ, Go-A.

Учасник  Журі Глядачі Всього
1 Гурт [О] 3 2 5
2 Jerry Heil 7 6 13
3 Katya Chilly 4 3 7
4 KRUTЬ 8 8 16
5 Go-A 6 7 13
6 CLOUDLESS 5 5 10
7 GIO 2 4 6
8 Assol 1 1 2

Результати відбору на Євробачення 2020 Україна (1 півфінал)

Раніше Факти ICTV публыкували все, що відомо про національний відбір на Євробачення 2020 в Україні.

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