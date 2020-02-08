Співачка Assol випустила пісню Save It, з якою вона виступить на нацвідборі на Євробачення. Композиція має важливе соціальне значення. Головний меседж синглу, за словами самої артистки, почати з себе, щоб допомогти світу.
Про що співає Assol у пісні – читайте в матеріалі.
Текст і переклад пісні Save It – Assol
|Save It
|Збережи це
|I’m sorry, don’t want to hear your voice
don’t you even try
Destroy
Play war like little boys
Blood is on your arms
|Вибачте, не хочу чути ваш голос
навіть не намагайтеся
Знищити
Грати у війну, як маленькі хлопчики
Кров на ваших руках
|We gonna save it
|Ми збережемо це
|Have no time to understand
Don’t be a part of somebody’s plan
Just make love cos we all the same
Home is our planet
|Не витрачайте часу, щоб зрозуміти
Не будьте частиною чийогось плану
Просто займайтеся коханням, бо ми всі однакові
Дім – наша планета
|Just make love and
We gonna save it
|Просто займайся коханням і
Ми збережемо це
|No money can make you feel alright
When some children cry
Put your gun down and be the men we trust
Help to save our lives
|Жодні гроші не можуть змусити вас почуватися добре
Коли деякі діти плачуть
Відкладіть зброю і будьте людьми, яким довіряють
Допоможіть зберегти наше життя
Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020
Нагадаємо, перший півфінал відбору відбудеться 8 лютого, другий – 15 лютого. У фіналі учасники зустрінуться 22 лютого.
Переможець нацвідбору представлятиме Україну на Євробаченні 2020 у місті Роттердам (Нідерланди).
Раніше Факти ICTV публікували повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2020.