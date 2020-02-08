Співачка Assol випустила пісню Save It, з якою вона виступить на нацвідборі на Євробачення. Композиція має важливе соціальне значення. Головний меседж синглу, за словами самої артистки, почати з себе, щоб допомогти світу.

Про що співає Assol у пісні – читайте в матеріалі.

Текст і переклад пісні Save It – Assol

Save It Збережи це I’m sorry, don’t want to hear your voice

don’t you even try

Destroy

Play war like little boys

Blood is on your arms Вибачте, не хочу чути ваш голос

навіть не намагайтеся

Знищити

Грати у війну, як маленькі хлопчики

Кров на ваших руках We gonna save it Ми збережемо це Have no time to understand

Don’t be a part of somebody’s plan

Just make love cos we all the same

Home is our planet Не витрачайте часу, щоб зрозуміти

Не будьте частиною чийогось плану

Просто займайтеся коханням, бо ми всі однакові

Дім – наша планета Just make love and

We gonna save it Просто займайся коханням і

Ми збережемо це No money can make you feel alright

When some children cry

Put your gun down and be the men we trust

Help to save our lives Жодні гроші не можуть змусити вас почуватися добре

Коли деякі діти плачуть

Відкладіть зброю і будьте людьми, яким довіряють

Допоможіть зберегти наше життя

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Нагадаємо, перший півфінал відбору відбудеться 8 лютого, другий – 15 лютого. У фіналі учасники зустрінуться 22 лютого.

Переможець нацвідбору представлятиме Україну на Євробаченні 2020 у місті Роттердам (Нідерланди).

Раніше Факти ICTV публікували повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2020.