Save It Збережи це

I’m sorry, don’t want to hear your voice

don’t you even try

Destroy

Play war like little boys

Blood is on your arms Вибачте, не хочу чути ваш голос

навіть не намагайтеся

Знищити

Грати у війну, як маленькі хлопчики

Кров на ваших руках

We gonna save it Ми збережемо це

Have no time to understand

Don’t be a part of somebody’s plan

Just make love cos we all the same

Home is our planet Не витрачайте часу, щоб зрозуміти

Не будьте частиною чийогось плану

Просто займайтеся коханням, бо ми всі однакові

Дім – наша планета

Just make love and

We gonna save it Просто займайся коханням і

Ми збережемо це