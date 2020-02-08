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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Save It: про що співатиме Assol на нацвідборі Євробачення 2020

Співачка Assol випустила пісню Save It, з якою вона виступить на нацвідборі на Євробачення. Композиція має важливе соціальне значення. Головний меседж синглу, за словами самої артистки, почати з себе, щоб допомогти світу.

Про що співає Assol у пісні – читайте в матеріалі.

Текст і переклад пісні Save It – Assol

Save It Збережи це
I’m sorry, don’t want to hear your voice
don’t you even try
Destroy
Play war like little boys
Blood is on your arms		 Вибачте, не хочу чути ваш голос
навіть не намагайтеся
Знищити
Грати у війну, як маленькі хлопчики
Кров на ваших руках
We gonna save it Ми збережемо це
Have no time to understand
Don’t be a part of somebody’s plan
Just make love cos we all the same
Home is our planet		 Не витрачайте часу, щоб зрозуміти
Не будьте частиною чийогось плану
Просто займайтеся коханням, бо ми всі однакові
Дім – наша планета
Just make love and
We gonna save it		 Просто займайся коханням і
Ми збережемо це
No money can make you feel alright
When some children cry
Put your gun down and be the men we trust
Help to save our lives		 Жодні гроші не можуть змусити вас почуватися добре
Коли деякі діти плачуть
Відкладіть зброю і будьте людьми, яким довіряють
Допоможіть зберегти наше життя

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Нагадаємо, перший півфінал відбору відбудеться 8 лютого, другий – 15 лютого. У фіналі учасники зустрінуться 22 лютого.

Переможець нацвідбору представлятиме Україну на Євробаченні 2020 у місті Роттердам (Нідерланди).

Раніше Факти ICTV публікували повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2020.

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