Українська співачка Тіна Кароль, яка в цьому році стала одним з членів журі національного відбору на Євробачення 2020 року, для першого півфіналу вибрала total white образ.

Співачка з’явилася в атласній сукні від українського дизайнера BEVZA за € 555.

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Користувачі мережі одразу зазначили, що артистка приголомшливо виглядає. Одна з прихильниць написала, що Тіна Кароль завжди виглядає сексуально, але не вульгарно.















Сексуально, але не вульгарно – образ Тіни Кароль на відборі на Євробачення 2020 / 4 фотографии

Також Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення 2020.