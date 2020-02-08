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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Соловей: Go-A представили пісню для нацвідбору Євробачення 2020

Гурт Go-A випустив пісню Соловей, з якою виступить на відборі на Євробачення.

У першому півфіналі відбору на Євробачення 2020, що відбудеться вже 8 лютого, група виступить під номером 5.

Тест пісні Соловей – Go-A

Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.

Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша
Із-за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

У складі журі цьогорічного відбору – Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

А тим часом Факти ICTV запустили голосування, аби дізнатися, кого з учасників наші читачі хочуть відправити на Євробачення 2020 від України.

Фото: GoAbandoriginal

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