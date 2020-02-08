Гурт [O], що виконує українську поп-музику нової ери , презентував свою нову роботу.

Сингл Там, куди я йду призначено для нацвідбору на Євробачення 2020. Факти ICTV підготували текст цієї пісні.

Текст пісні Там, куди я йду (Гурт [O])

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Коли я була мала,

З квітами балакала,

Птахам весну кликала,

Співала-гукала.

Коли я була мала,

Мама мені казала:

Он угорі зоря горить,

То твоя доля, Оля!

Куди б ти не рушала,

Плакала чи кохала,

Знай, що зоря горить твоя

Єдиная!

Там, куди я йду,

Сонячні дощі, гей!

Сонячні дощі, гей!

Там, куди я йду,

Добре на душі, гей!

Добре на душі, гей!

Коли велика стала,

Далеко мандрувала,

Щастя своє шукала,

Здалеку кликала.

Усякий долю має,

Хто по землі блукає –

Люблять дороги молоді ноги.

Куди б я не рушала,

Плакала чи кохала,

Знаю, зоря горить моя

Єдиная!

Там, куди я йду,

Сонячні дощі, гей!

Сонячні дощі, гей!

Там, куди я йду,

Добре на душі, гей!

Добре на душі, гей!

Нещодавно Факти ICTV розповіли, з якою піснею на нацвідборі Євробачення 2020 виступить гурт CLOUDLESS.