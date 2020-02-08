Після оголошення повного складу учасників національного відбору на Євробачення 2020 пройшло жеребкування, яке визначило порядок виступів півфіналістів.
Перший півфінал відбору пройде 8 лютого, а другий – 15 лютого. Фінал відбудеться 22 лютого.
Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020
До слова, у кожному півфіналі заспіває по вісім конкурсантів.
Порядок виступу учасників у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення:
- [О]
- Jerry Heil
- Катя Chilly
- Krutь
- Go-A
- Cloudless
- Gio
- Assol
Раніше Факти ICTV писали, що телеканали СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили ім’я членів журі, які будуть оцінювати учасників національного відбору на Євробачення 2020.
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