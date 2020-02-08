Пройшов перший півфінал національного відбору на Євробачення 2020. Вісім учасників представили свої конкурсні номери.
У першому півфіналі виступили Гурт [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krutь, Go-A, Cloudless, Gio та Assol.
Читайте: Відбір на Євробачення 2020: хто повинен представляти Україну (ГОЛОСУВАННЯ)
Виступ Гурту [О] стартував з глядацької зали, саме звідти вийшла вокалістка колективу Ольга.
Гурт [О] – Там, куди я йду
Jerry Heil – Vegan
Katya Chilly – Піч
KRUTЬ — 99
Go-A – Соловей
Cloudless – Drown me down
GIO – Feeling so lost
Assol – Save it
Раніше Факти ICTV публікували все, що відомо про національний відбір на Євробачення 2020 в Україні.
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