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Всі виступи першого півфіналу відбору на Євробачення

Пройшов перший півфінал національного відбору на Євробачення 2020. Вісім учасників представили свої конкурсні номери.

У першому півфіналі виступили Гурт [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krutь, Go-A, Cloudless, Gio та Assol.

Читайте: Відбір на Євробачення 2020: хто повинен представляти Україну (ГОЛОСУВАННЯ)

Виступ Гурту [О] стартував з глядацької зали, саме звідти вийшла вокалістка колективу Ольга.

Гурт [О] – Там, куди я йду

Jerry Heil – Vegan

Katya Chilly – Піч

KRUTЬ — 99

Go-A – Соловей

Cloudless – Drown me down

GIO – Feeling so lost

Assol – Save it

Раніше Факти ICTV публікували все, що відомо про національний відбір на Євробачення 2020 в Україні.

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