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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Як голосувати на відборі на Євробачення 2020

Перший півфінал національного відбору стартує 8 лютого о 19.00. За результатами голосування глядачів та оцінок суддів визначаться три фіналісти. Варто зазначити, що якщо кілька артистів наберуть однакову кількість балів, то віддадуть перевагу тому, хто набрав більше голосів глядачів.

Голосувати на відборі на Євробачення 2020 можна за допомогою СМС з порядковим номером конкурсанта на номер 7766. Порядок, в якому учасники нацвідбору виступають – це код для голосування.

Також безкоштовно проголосувати можна за допомогою мобільного додатку Телепортал.

Читайте: Перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

До слова, зараховується за одного учасника лише одне SMS з одного номера або один голос у додатку.

Список учасників першого півфіналу:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. Krutь
  5. Go-A
  6. Cloudless
  7. Gio
  8. Assol

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020, з якими конкурсанти змагаються за поїздку на міжнародний пісенний конкурс у Роттердам.

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