Традиційно ведучим національного відбору на Євробачення став Сергій Притула.

Ще з самого початку можна було зрозуміти, що ведучий в ударі, а нас чекає цікавий перший півфінал.

Першою під руку маестро потрапила член журі Тіна Кароль. Їй Притула, як дебютантці, запропонував поставити могорич. До слова, особливо цьому зрадів Андрій Данилко.

– Добре, ви знаєте, що новенькі після півфіналу виставляють могорич? Тому, будь ласка, після ефіру зайдіть до мене в гримерку, аби накрити там галявину. Склянки у Данилко, якщо що, – пожартував Притула.

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На простих жартах Притула не зупинився та з часом перейшов на поезію. Коли виступав Gio зі своєю піснею про нещасливе кохання, ведучий вирішив його підтримати та у віршах розповів історію про те, як від нього пішла дівчина.

І я тебе любив, і ти мене любила,

І не забрала тебе холодная могила.

Він пальцем поманив

І ти на задніх лапках.

Ненавиджу тебе, мужик у жовтих тапках.

Однак краще варто все та одразу подивитися в повній версії відбору на Євробачення 2020.

Раніше Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення.