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Біллі Айліш заспівала на церемонії Оскар пісню The Beatles

У Лос-Анджелесі відгриміла премія Оскар 2020. Це вже 92 церемонія, яка, до речі, після успіху минулого року знову пройшла без ведучого – в третій раз в історії.

Цьогоріч на церемонії Оскар виступила надзвичайно популярна молода співачка Біллі Айліш.

Вона до останнього тримала інтригу, не розповідаючи, з якою саме композицією виступить на церемонії.

У соцмережах припускали, що Айліш могла б виконати свій хіт bad guy, який став саундтреком до фільму Сенсація.

Однак виступ співачки неабияк вразив фанатів. Вона виконала легендарний хіт гурту The Beatles Yesterday. Тим самим Біллі Айліш вшанувала пам’ять кіномитців, які вже померли.

Її виступ оголосив Стівен Спілберг.

Під Yesterday у виконанні Біллі Айлиш на екрані з’являються представники кіноіндустрії, які померлі минулого року.

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Біллі Айліш з’явилася на червоній доріжці у яскравому образі.

 

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Billie Eilish has arrived. Tune in for her special #Oscars performance.

Публикация от The Academy (@theacademy)

Нагадаємо, Біллі Айліш стала абсолютною тріумфаторкою премії Grammy 2020, завоювавши статуетки у всіх головних номінаціях.

До речі, Емінем несподівано запалив на сцені кінопремії Оскар 2020.

Фото: Dreamstime

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