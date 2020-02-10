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Четверта вагітність: Седокова чекає дитину від баскетболіста Хімок

Колишня солістка поп-гурту ВІА Гра Анна Седокова оголосила про вагітність. Співачка зустрічається з 27-річним баскетболістом Хімок Янісом Тіммі.

– Знову вагітна, чи що? – запитала підписниця у коментарях Instagram під одним з постів Седокової.

– Так, – відповіла Анна.

Читайте: Облизує дівчину в масці: Анна Седокова показала відверте відео (18+)

Седокова беременна от баскетболиста Химок

Раніше Седокова поділилася фото, на якому показала екстремальне декольте у червоній сукні.

Джерело: Аnnasedokova

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