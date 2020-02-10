Американський репер Емінем виступив на церемонії вручення нагород 92-ї кіноакадемії Оскар 2020 у Лос-Анджелесі.
Поява співака раніше не була анонсована організаторами і стала сюрпризом для гостей церемонії.
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Емінем виконав свій легендарний хіт Lose Yourself, за який отримав статуетку Оскар у 2003 році за саундтрек до фільму 8 миля режисера Кертіса Хенсона.
#BREAKING: Eminem just performed “Lose Yourself” at the #Oscars pic.twitter.com/igVkfXRY7p
— XXL Magazine (@XXL) February 10, 2020
Eminem performing “lose yourself” at #TheOscars #Oscars pic.twitter.com/LybEZU7vVK
— C (@basicallymemes) February 10, 2020
Глядачі у залі театру Dolby після виступу співака стоячи аплодували, а під час виконання в такт покачували головами.
У Twitter співак написав, що йому знадобилося 18 років, щоб повернувся на сцену кінопремії Оскар.
Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo
— Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020
Раніше Факти ICTV писали, що на сукні Наталі Портман вишиті імена жінок-режисерів, яких не номінували на Оскар.