Американський репер Емінем виступив на церемонії вручення нагород 92-ї кіноакадемії Оскар 2020 у Лос-Анджелесі.

Поява співака раніше не була анонсована організаторами і стала сюрпризом для гостей церемонії.

Емінем виконав свій легендарний хіт Lose Yourself, за який отримав статуетку Оскар у 2003 році за саундтрек до фільму 8 миля режисера Кертіса Хенсона.

Глядачі у залі театру Dolby після виступу співака стоячи аплодували, а під час виконання в такт покачували головами.

У Twitter співак написав, що йому знадобилося 18 років, щоб повернувся на сцену кінопремії Оскар.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

— Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020