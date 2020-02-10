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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Емінем несподівано запалив на сцені кінопремії Оскар 2020

Американський репер Емінем виступив на церемонії вручення нагород 92-ї кіноакадемії Оскар 2020 у Лос-Анджелесі.

Поява співака раніше не була анонсована організаторами і стала сюрпризом для гостей церемонії.

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Емінем виконав свій легендарний хіт Lose Yourself, за який отримав статуетку Оскар у 2003 році за саундтрек до фільму 8 миля режисера Кертіса Хенсона.

Глядачі у залі театру Dolby після виступу співака стоячи аплодували, а під час виконання в такт покачували головами.

У Twitter співак написав, що йому знадобилося 18 років, щоб повернувся на сцену кінопремії Оскар.

Раніше Факти ICTV писали, що на сукні Наталі Портман вишиті імена жінок-режисерів, яких не номінували на Оскар.

Фото: Getty Images

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