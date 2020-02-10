Хоакін Фенікс став лауреатом премії Оскар 2020 у номінації Найкраща чоловіча роль. Свою статуетку актор отримав з рук Олівії Колман на церемонії вручення Кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

45-річний актор удостоївся нагороди за блискуче втілення Артура Флека в стрічці Тода Філліпса Джокер.

Окрім Фенікса на нагороду Оскар претендували Адам Драйвер (Шлюбна історія), Джонатан Прайс (Два Папи), Леонардо Ді Капріо (Одного разу… в Голлівуді) та Антоніо Бандерас (Біль та слава).

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Для Фенікса це перша статуетка від Американської кіноакадемії. Раніше актор тричі номінувався за ролі другого плану у стрічках Гладіатор та Переступити межу, а також за головну роль у картині Майстер.

Факти ICTV детально розповідали про головних претендентів на премію у номінації Найкраща чоловіча роль та Найкраща жіноча роль.