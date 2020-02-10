Премію Оскар 2020 за найкращі костюми отримав фільм Маленькі жінки, зокрема костюмер Жаклін Дюрран.

Нагороду їй вручила актриса Крістен Віг та Майя Рудольф на 92-й церемонії Оскар в Лос-Анджелесі.

Жаклін вже отримувала премію Оскар в номінації Найкращий дизайн костюмів за фільм Анна Кареніна, а також номінувалась на премію за фільми Спокута і Гордість та упередження.

Маленькі жінки також отримали п’ять номінацій на премію BAFTA, здобувши перемогу в категорії Кращий дизайн костюмів.

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Маленькі жінки – це американський драматичний фільм режисера Ґрети Ґервіґ.

Фільм розповідає про дорослішання чотирьох сестер Марч, що живуть в 1860-х роках в Новій Англії за часів Громадянської війни в США.

Костюмерам вдалося дуже добре відтворити наряди тих часів, водночас цьому зробивши їх якісними, яскравими та красивими.

Також на премію претендували фільми Ірландець, Кролик Джоджо, Одного разу в Голлівуді та Джокер.

До речі, на сукні Наталі Портман вишиті імена жінок-режисерів, яких не номінували на Оскар.