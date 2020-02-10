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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Хто отримав Оскар 2020 за найкращі костюми

Премію Оскар 2020 за найкращі костюми отримав фільм Маленькі жінки, зокрема костюмер Жаклін Дюрран.

Нагороду їй вручила актриса Крістен Віг та Майя Рудольф на 92-й церемонії Оскар в Лос-Анджелесі.

Жаклін вже отримувала премію Оскар в номінації Найкращий дизайн костюмів за фільм Анна Кареніна, а також номінувалась на премію за фільми Спокута і Гордість та упередження. 

Маленькі жінки також отримали п’ять номінацій на премію BAFTA, здобувши перемогу в категорії Кращий дизайн костюмів.

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Маленькі жінки – це американський драматичний фільм режисера Ґрети Ґервіґ.

Фільм розповідає про дорослішання чотирьох сестер Марч, що живуть в 1860-х роках в Новій Англії за часів Громадянської війни в США.

Костюмерам вдалося дуже добре відтворити наряди тих часів, водночас цьому зробивши їх якісними, яскравими та красивими.

Також на премію претендували фільми Ірландець, Кролик Джоджо, Одного разу в Голлівуді та Джокер.

До речі, на сукні Наталі Портман вишиті імена жінок-режисерів, яких не номінували на Оскар.

Фото: Dreamstime

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