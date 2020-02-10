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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Хто отримав Оскар 2020 за зачіски та грим

Фільм Сенсація удостоївся статуетки Оскар за Найкращі зачіски та грим.

Нагороду Казу Хіро, Енн Морган та Вівіан Бейкер вручили під час 92-ї церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Також на перемогу у номінації Найкращі зачіски та грим претендували: Нікі Ледерманн та Кай Георгіу (Джокер), Джеремі Вудхед (Джуді), Пол Гуч, Арджен Туйтен та Девід Вайт (Чаклунка: Володарка темряви) та Наомі Донн, Трістан Верслуйс і Ребекка Коул (1917).

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Стрічка Сенсація режисера Джея Роуча представлена на Оскар 2020 у трьох номінаціях.

Фільм розповідає про те, як Гретхен Карлсон поклала початок кампанії проти сексуальних домагань та дискримінації за статевою ознакою на американському телеканалі Fox News.

До речі, Факти ICTV розповідали про головних номінантів на перемогу у категорії Найкращий фільм.

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