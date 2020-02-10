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Кіану Рівз прийшов на церемонію Оскар з мамою

На 92 церемонію вручення премії Оскар Кіану Рівз прийшов з мамою – 76-річної художницею з костюмів Патрісією Тейлор.

Оскар 2020: Кіано Рівз прийшов на церемонію з мамою

Користувачів соцмереж це не залишило байдужими.

Вони одразу почали активне обговорення.

– Кіану Рівз з мамою на Оскарі. Повторюємо: Кіану Рівз З МАМОЮ на Оскар!

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– Кіану Ривз повернувся на червону доріжку Оскара через дев’ять років, і його поява заслуговує на очікування.

– Сімейна справа. Кіану Рівз і його мама Патриція Тейлор вдарили по червоній доріжці Оскара.

До речі, ми також зробили добірку найкращих та найяскравіших образів зірок з премії Оскар.

Фото: Getty Images

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