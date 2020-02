На 92 церемонію вручення премії Оскар Кіану Рівз прийшов з мамою – 76-річної художницею з костюмів Патрісією Тейлор.

Користувачів соцмереж це не залишило байдужими.

Вони одразу почали активне обговорення.

– Кіану Рівз з мамою на Оскарі. Повторюємо: Кіану Рівз З МАМОЮ на Оскар!

Keanu Reeves and his mom at the #Oscars. We repeat, KEANU REEVES AND HIS MOM AT THE OSCARS. pic.twitter.com/KCRATK03Wk — E! News (@enews) February 10, 2020

Читайте: Спайк Лі вшанував пам’ять Кобі Брайанта на церемонії Оскар 2020

– Кіану Ривз повернувся на червону доріжку Оскара через дев’ять років, і його поява заслуговує на очікування.

Keanu Reeves has made his return to the Oscars red carpet after nine years away — and his appearance was well worth the wait.https://t.co/sdI7H8RHkJ — InStyle (@InStyle) February 10, 2020

– Сімейна справа. Кіану Рівз і його мама Патриція Тейлор вдарили по червоній доріжці Оскара.

Family affair. Keanu Reeves and his mom Patricia Taylor have hit the #Oscars red carpet https://t.co/p6WbptWWPr pic.twitter.com/Favdih5WL7 — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020

До речі, ми також зробили добірку найкращих та найяскравіших образів зірок з премії Оскар.