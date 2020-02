MOONZOO і F.M.F. Sure - що відомо про учасників нацвідбору на Євробачення 2020

На національному відборі на Євробачення 2020 у другому півфіналі під першим номером виступить гурт MOONZOO в колаборації з F.M.F. Sure.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze

MOONZOO – львівський електронний гурт, який був створений у 2018 році. Учасники колективу визначають свій стиль, як Sad Dance – танцювальна музика для тих, кому не весело.

Альбом Alive з однойменним синглом вийшов у 2018 году. Аби записати платівку гурту довелося відмовитися від концертної діяльності, хоча, варто зазначити, це одна з найважливіших фінансових підтримок артиста.

Міські студії MOONZOO не тішили, тому вони створили її домашніх умовах. До слова трек на Євробачення записали також на кухні.

Попри відмову від концертів, перші кліпи колектив зняв у форматі лайв-відео на незвичних локаціях у Львові: трамвайному депо, підвалі костелу та в закинутих приміщеннях заводу.

Під час запису платівки MOONZOO почали співпрацювати з F.M.F. Sure – американським репером нігерійського походження.

– Ми працювали з Френсісом в одній будівлі та якось випадково познайомилися на одній з вечірок. Це було у Львові. Він працює в IT-компанії, а я був керівником одного стартапу. Я йому скинув наш трек, до цього він працював зовсім в іншому стилі, але йому дуже сподобалося, тому ми доволі швидко зробили з ним чотири пісні, – розповів соліст MOONZOO Олександр Васецький.

F.M.F. Sure у дворічному віці переїхав із сім’єю до США та проживав у Флориді. Він понад 20 років присвятив музиці. За цей час реалізував декілька музичних проектів у різних жанрах в США та Нігерії, написав понад 200 текстів.

Читайте: Не забрала тебе холодна могила: найкращі жарти Притули на відборі на Євробачення 2020

З жовтня 2016 року F.M.F. Sure проживає у Львові та працює на декількох проектах. Під час вибору сценічного імені F.M.F. Sure керувався своїми основними життєвими цінностями – сім’єю, друзями та позитивним поглядом на майбутнє. F.M.F. – for my family, for my friends, for my future.

Разом музиканти встигли записати три треки. Четвертою спільною композицією стала пісня Maze, з якою вони і подалися на нацвідбір Євробачення 2020.

– Не відомий широкому загалу гурт, без спонсорів та без великої фінансової підтримки, яка записала пісню буквально на кухні, зміг потрапити на конкурс. Для мене це свідчить про позитивні зміни, які відбуваються в українській культурі, – додав соліст гурту.

Також він розповів, що пісня для відбору на Євробачення 2020 записували доволі швидко.

– Коли ми вирішили йти на Євробачення до подання заявки залишався місяць. Ми дуже швидко її написали, буквально в останній день Френсіс прийшов до мене додому та за 40 хвилин написав та записав свою партію, – розповів Олександр Васецький.

Раніше Факти ICTV публікували всі виступи першого півфіналу національного відбору на Євробачення.