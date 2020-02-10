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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

На Оскарі зробили відсилку до провального фільму Кішки

У ніч з 9 на 10 лютого в Лос-Анджелесі пройшла 92 церемонія вручення премії Оскар.

Цьогоріч вона знову пройшла без ведучого – вже тричі за всю історію Оскар.

Найголовнішу нагороду – Найкращий фільм – забрала корейська картина Паразити.

Не минула премія і без кумедних ситуацій.

Так, під час вручення нагороди за найкращі візуальні ефекти, актори фільму Кішки зробили відсилку до свого фільму, оскільки його екранізацію вважають провалом.

– У ролі учасників кінофільму Кішки, ніхто більше за нас не розуміє важливості хороших візуальних ефектів, – сказали актори.

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Фільм Кішки оснований на однойменному сценічному мюзиклі.

Його не оцінили не лише кінокритики, а й глядачі.

До речі, раніше ми писали рецензію на фільм Кішки, де детально розбирали, що саме пішло не так.

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