На Оскарі зробили відсилку до провального фільму Кішки

У ніч з 9 на 10 лютого в Лос-Анджелесі пройшла 92 церемонія вручення премії Оскар.

Цьогоріч вона знову пройшла без ведучого – вже тричі за всю історію Оскар.

Найголовнішу нагороду – Найкращий фільм – забрала корейська картина Паразити.

Не минула премія і без кумедних ситуацій.

Так, під час вручення нагороди за найкращі візуальні ефекти, актори фільму Кішки зробили відсилку до свого фільму, оскільки його екранізацію вважають провалом.

James Corden (@JKCorden) and @RebelWilson took the #Oscars stage to present the award for visual effects: “As cast members of the motion picture #Cats, nobody more than us understands the importance of good visual effects” https://t.co/KRoEbZWjxo

— The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020