Оскар 2020: Наталі Портман у накидці з іменами жінок-режисерів

У Лос-Анджелесі триває церемонія вручення премії Оскар 2020.

Зірки вже встигли покрасуватися своїми вбраннями на червоній доріжці.

Усі намагались привернути до себе увагу: чи то яскравими нарядами, чи своєю соціальною позицією.

Так, американська акторка Наталі Портман одягнула “промовисту” сукню.

Голлівудська акторка одягнула чорно-золотисту сукню з атласною накидкою від модного дому Dior.

На сукні Портман вишиті імена всіх жінок-режисерів, яких цього року не номінували на Оскар, хоча могли б.

Таким чином Наталі Портман натякнула на гендерну дискримінацію в Голлівуді.

До речі, ми також зробили добірку найкращих та найяскравіших образів зірок з премії Оскар.