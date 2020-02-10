Оскар 2020: Наталі Портман у накидці з іменами жінок-режисерів

У Лос-Анджелесі триває церемонія вручення премії Оскар 2020.
Зірки вже встигли покрасуватися своїми вбраннями на червоній доріжці.
Усі намагались привернути до себе увагу: чи то яскравими нарядами, чи своєю соціальною позицією.
Так, американська акторка Наталі Портман одягнула “промовисту” сукню.
Голлівудська акторка одягнула чорно-золотисту сукню з атласною накидкою від модного дому Dior.Читайте: Кіану Рівз прийшов на церемонію Оскар з мамою Том Хенкс повідтискався на червоній доріжці Оскара 2020 Спайк Лі вшанував пам'ять Кобі Брайанта на церемонії Оскар 2020
На сукні Портман вишиті імена всіх жінок-режисерів, яких цього року не номінували на Оскар, хоча могли б.
Таким чином Наталі Портман натякнула на гендерну дискримінацію в Голлівуді.
До речі, ми також зробили добірку найкращих та найяскравіших образів зірок з премії Оскар.