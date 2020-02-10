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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Найкраща музика до фільму за версією Оскар 2020

Ісландська віолончелістка Гільдур Гуднадоттір отримала нагороду Оскар 2020 за написану музику до фільму Джокер режисера Тодда Філліпса.

Нагороду їй вручили Галь Гадот, Сігуні Вівер та Брі Ларсон під час 92-ї церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Гуднадоттір вже удостоїлася нагороди Золотий глобус та Венеціанського кінофестивалю за найкращу музику до фільму Джокер. Також у 2020 році вона отримала статуетку Grammy за Найкращий саундтрек у серіалі Чорнобиль.

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Окрім Гільдур Гуднадоттір на нагороду претендували композитори Томас Ньюман (1917), Александр Деспла (Маленькі жінки), Ренді Ньюман (Шлюбна історія) та Джон Вільямс (Зоряні війни: Скайвокер. Сходження).

Також ви можете послухати всіх номінантів Оскар 2020 на Найкращий саундтрек до фільму.

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