Ісландська віолончелістка Гільдур Гуднадоттір отримала нагороду Оскар 2020 за написану музику до фільму Джокер режисера Тодда Філліпса.

Нагороду їй вручили Галь Гадот, Сігуні Вівер та Брі Ларсон під час 92-ї церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Гуднадоттір вже удостоїлася нагороди Золотий глобус та Венеціанського кінофестивалю за найкращу музику до фільму Джокер. Також у 2020 році вона отримала статуетку Grammy за Найкращий саундтрек у серіалі Чорнобиль.

Читайте: Найкращий іноземний фільм за версією Оскар 2020

Окрім Гільдур Гуднадоттір на нагороду претендували композитори Томас Ньюман (1917), Александр Деспла (Маленькі жінки), Ренді Ньюман (Шлюбна історія) та Джон Вільямс (Зоряні війни: Скайвокер. Сходження).

Також ви можете послухати всіх номінантів Оскар 2020 на Найкращий саундтрек до фільму.