Кінооператор фільму 1917 Роджер Дікінс отримав Оскар за Найкращу операторську роботу у фільмі.

Нагороду йому вручили Марк Тейлор та Стюарт Вілсон під час 92-ї церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

За роботу у стрічці 1917 70-річний Дікінс вже отримав нагороду британської премії BAFTA.

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Для кінооператора це вже друга статуетка Оскар, першу він отримав у 2017 році за роботу у стрічці Той, хто біжить по лезу 2049. Також він є тринадцятиразовим номінантом премії – першою була номінація за роботу у стрічці Втеча з Шоушенка у 1994 році.

Окрім Дікінса на нагороду претендували Родріго Прієто (Ірландець), Лоуренс Шер (Джокер), Джарін Блашке (Маяк) та Роберт Річардсон (Одного разу…в Голлівуді).

До речі, Факти ICTV розповідали про головних номінантів на перемогу у категорії Найкращий фільм.