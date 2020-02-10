PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Найкращий адаптований сценарій за версією Оскар 2020

Кролик Джоджо став лауреатом кінопремії Оскар 2020 у номінації Найкращий адаптований сценарій. Нагороду вручили Наталі Портман та Тімоті Шаламе під час 92-ї церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Фільм Тайка Вайтіті знятий за мотивами книги Крістіни Лененс Caging Skies.

Раніше режисер фільму Тайка Вайтіті вже удостоївся нагороди за Найкращий адаптований сценарій на премії BAFTA.

Читайте: Найкращий оригінальний сценарій за версією Оскар 2020

Також на нагороду у цій номінації претендували: Стівен Заіллян (Ірландець на основі мемуарів Чарльза Брандта Я чув, ти фарбуєш будинки), Тодд Філліпс та Скотт Сільвер (Джокер на основі коміксів DC Comics), Грета Гервінг (Маленькі жінки за однойменним романом Луїзи Мей Олкотт) та Ентоні Маккартен (Два Папи на основі п’єси Папа).

Факти ICTV розповідали про головних номінантів кінопремії у категорії Найкращий фільм.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка