Кролик Джоджо став лауреатом кінопремії Оскар 2020 у номінації Найкращий адаптований сценарій. Нагороду вручили Наталі Портман та Тімоті Шаламе під час 92-ї церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Фільм Тайка Вайтіті знятий за мотивами книги Крістіни Лененс Caging Skies.

Раніше режисер фільму Тайка Вайтіті вже удостоївся нагороди за Найкращий адаптований сценарій на премії BAFTA.

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Також на нагороду у цій номінації претендували: Стівен Заіллян (Ірландець на основі мемуарів Чарльза Брандта Я чув, ти фарбуєш будинки), Тодд Філліпс та Скотт Сільвер (Джокер на основі коміксів DC Comics), Грета Гервінг (Маленькі жінки за однойменним романом Луїзи Мей Олкотт) та Ентоні Маккартен (Два Папи на основі п’єси Папа).

Факти ICTV розповідали про головних номінантів кінопремії у категорії Найкращий фільм.