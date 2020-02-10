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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Найкращий документальний фільм за версією Оскар 2020

Американська фабрика отримала нагороду Оскар 2020 у категорії Найкращий документальний фільм. Нагороду вручив актор Марк Руффало під час 92-ї церемонії Американської кіноакадемії у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Режисерами стрічки виступили Стівен Богнар та Джулія Райхерт. Американська фабрика розповідає про завод китайської компанії Fuyao в штаті Огайо, який відкрив китайський мільярдер на базі занедбаного заводу компанії General Motors.

Він наймає на роботу 2 тис. працівників, однак перші дні оптимізму змінюються на серію невдач.

Фільм отримав відзнаку Премії Гільдії режисерів Америки за Найкращу документальну роботу.

Читайте: Найкращий адаптований сценарій за версією Оскар 2020

Також на нагороду претендували стрічки: Для Сами, Печера, Грань демократії та Країна меду.

Раніше Факти ICTV розповідали, як змінилося меню для гостей на кінопремії Оскар 2020.

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